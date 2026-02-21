Які овочі найкраще ростуть на балконі або лоджії? Український ТГ-канал “Дачник” пише, що вирощувати можна і овочі, і зелень.

Огірки

Ідеально для вертикального вирощування у підвісних горщиках чи спеціальних конструкціях. Люблять тепло та регулярний полив.

Помідори черрі

Компактні кущики добре ростуть у горщиках. Потребують багато світла і підв’язки для плодів.

Салат та шпинат

Швидко ростуть і легко збираються листя для салатів. Можна садити кілька разів протягом сезону.

Зелена цибуля та петрушка

Невибагливі, ростуть навіть у напівтіні. Підходять для постійного збору та додавання у страви.

Редис та редька

Швидкий урожай, росте у контейнерах. Не потребує глибокого ґрунту.

Поради для балконного саду:

1.Використовуйте глибокі горщики та контейнери з дренажем.

2.Розташуйте рослини так, щоб високі не затінювали низькорослі.

3.Регулярно поливайте та підживлюйте, особливо в спеку.

4.Можна застосовувати вертикальні конструкції для економії місця.