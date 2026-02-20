24 лютого на будівлі уряду та на Сенатській площі будуть підняті прапори Фінляндії та України.

Про це повідомила пресслужба уряду у четвер, передає Yle.

– Україна заслуговує на справедливий і стійкий мир. Фінляндія підтримує незалежність України, право на самовизначення та територіальну цілісність, – йдеться в повідомленні уряду.

Крім того, будівля Державної ради, Морська казарма, ратуша Гельсінкі, Кафедральний собор Гельсінкі та головна будівля Університету Гельсінкі будуть підсвічені у кольори українського прапора.

Росія розпочала повномасштабне вторгення в Україну 24 лютого 2022 року.

