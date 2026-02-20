Європейська комісія хотіла б, щоб Україна відновила роботу нафтопроводу “Дружба”, але, беручи до уваги ризик повторних атак з боку Росії, таке рішення має прийняти сама Україна.

Про це, як передає “Європейська правда”, заявила під час спілкування з журналістами речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

У ЄС вважають, що вирішувати, чи відновлювати транзит в ЄС російської нафти нафтопроводом “Дружба”, повинна лише Україна.

“Ми б вітали відновлення роботи трубопроводу, але рішення про те, чи ремонтувати його і коли саме, залишається виключно за Україною”, – заявила Ітконен.

У цьому контексті вона зауважила, що існує “високий ризик повторних російських атак як на персонал, так і на інфраструктуру”.

“Цього тижня ми підтримуємо часті контакти з угорськими колегами, а також зі словацькою та хорватською сторонами, щоб отримати повну картину. Саме тому ми скликали спеціальну (ad hoc) групу з координації постачання нафти на наступну середу, щоб мати вичерпне розуміння ситуації”, – повідомила Ітконен.

Відповідаючи на запитання кореспондентки “Європейської правди”, речниця уточнила, що група буде зібрана на рівні експертів і за участі Угорщини, Словаччини та Хорватії.

“Ми хотіли провести засідання спеціальної групи саме наступного тижня, щоб підбити підсумки та провести належне обговорення всіх наслідків того, що відбувається, а також отримати реальне уявлення про ситуацію на місцях, яка іноді може дещо відрізнятися від того, що висвітлюється в пресі”, – підкреслила Анна-Кайса Ітконен.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці січня цього року Росія вперше завдала удару по нафтопроводу «дружба».

