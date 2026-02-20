Верховний суд Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення скасувати усі тарифи президента Дональда Трампа. У постанові йдеться, що американський лідер порушив федеральне законодавство, самостійно запровадивши масштабні митні обмеження щодо імпорту з різних країн світу.

Про це йдеться в рішенні Верховного суду США, передає Новини.LIVE.

Відомо, що шість суддей підтримали рішення проти трьох, які висловилися проти. На їхню думку, агресивний підхід до тарифів, що імпортуються до США, не дозволяється “Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження”.

Це рішення стало найсерйознішим ударом для другої каденції Трампа, адже раніше Верховний суд неодноразово підтримував позицію Білого дому — зокрема у справах щодо імміграційної політики, звільнення очільників незалежних відомств та суттєвого урізання державних видатків.

За інформацією NBC News, постанова не скасовує всі митні обмеження, запроваджені Трампом. Зокрема, залишаються чинними тарифи на сталь і алюміній, введені на підставі інших законодавчих норм.

Водночас рішення стосується двох окремих груп мит. Перша — так звані “взаємні” тарифи для окремих держав, розмір яких коливається від 34% для Китаю до базових 10% для більшості інших країн. Друга — 25% збір на окремі товари з Канади, Китаю та Мексики, який адміністрація пояснювала необхідністю протидії постачанню фентанілу.

Головний кореспондент Білого дому Кейтлен Коллінз розповіла, що лідер США вже прокоментував рішення Верховного суду. Він назвав це «ганьбою» та повідомив про запасний план.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамп передумав вводити тарифи проти друзів Данії – щодо Гренландії домовляються з НАТО