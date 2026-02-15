Міністерство оборони вивчає питання щодо можливості втручання постфактум в угоди з нерухомістю, вчинені громадянами країн, які не входять до ЄС та ЄЕЗ.

Про це інформує Yle з посиланням на міністра оборони Антті Хяккянена, передає Інше ТВ..

За словами міністра, таке втручання могло б застосовуватися до всіх типів нерухомості і навіть до операцій, здійснених протягом останніх 20 років.

Хяккянен уточнив, що мета нововведень полягає в тому, щоб приділяти більше уваги національній безпеці та ефективніше контролювати угоди з нерухомістю.

– Останні 20 років Фінляндія надто наївно ставилася до контролю за нерухомістю, – зазначив глава оборонного відомства.

Як повідомляло Інше ТВ, Фінляндія позбавила росіян і білорусів прав на нерухомість: що змінилось з 15 липня 2025 року.