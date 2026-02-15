Спортсменка з Миколаєва Катерина Бочкова 5 лютого підкорила вершину Кіліманджаро – найвищу точку Африки.

Про це повідомляє ПН з посиланням на коментар спортсменки.

На Кіліманджаро Бочкова з гордістю розгорнула прапор Миколаєва – “як знак сили, віри та незламності мого рідного міста”.

“Своє сходження я присвячую всім, хто сьогодні стоїть на захисті моєї країни – тим, завдяки кому ми маємо можливість мріяти, жити й підкорювати нові вершини”, – підкреслила Бочкова.

Довідка:

Кіліманджаро – гірський масив, найвища точка Африки над рівнем моря (5895 метрів). На Кіліманджаро існує 6 маршрутів для підйому і один для спуску. В середньому підйом на вершину і спуск до базового табору займає від 5 до 9 днів, в залежності від обраного маршруту.

