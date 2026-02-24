Попри складну ситуацію з електропостачанням та безпекою, в Миколаєві триває робота з відновлення лікарень за фінансування уряду Данії.

В одній із будівель міської лікарні №1 ЮНОПС допомагає влаштувати нове спеціалізоване відділення – тут будуть лікувати метаболічні розлади, в тому числі надавати допомогу людям із цукровим діабетом.

Про це повідомляють в UNOPS, передає Інше ТВ.

«Відділення розташоване в будівлі кінця 19 сторіччя, що зумовлює значне зношення існуючих комунікацій та складність проведення нових, сучасних. Роботи тут дуже багато: запобігти осіданню будівлі, зміцнити старі стіни, підсилити дверні та віконні отвори, прокласти комунікації, та зрештою виконати оздоблювальні роботи. Складності додає оригінальна конструкція даху, виконана з колод 100-річної давнини. Вона перебуває в задовільному стані і буде збережена, але вимагає особливої уваги під час ремонту.

Інженери ЮНОПС щодня присутні на будмайданчику: вони контролюють хід робіт і технологічні процеси, дотримання будівельних стандартів, техніки безпеки й охорони праці», – мовиться в повідомленні UNOPS.

