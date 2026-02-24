Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин призначив 13-річну доньку Кім Чжу Е на керівну посаду в управління, яке займається виготовленням ракет.

Про це пише Newsweek, передає hromadske.

Видання з посиланням на південнокорейські медіа вказує, що цим кроком північнокорейський лідер готує наступницю до керування збройними силами — Корейською Народною армією.

За даними розвідки, у деяких випадках Кім Чжу Е вже звітують генерали Північної Кореї, а накази тепер видає сама дочка лідера Північної Кореї, а не очільник ракетного управління Чжан Чан Га, який обіймав посаду з 2023 року.

Як писало південнокорейське медіа Yonhap, Кім Чжу Е дедалі частіше з’являлась поруч із батьком на офіційних заходах, як-от відзначення річниці заснування Корейської народної армії, і висловлювала свою думку щодо деяких державних політик.

Видання тоді припустило, що Північна Корея, схоже, почала процес призначення доньки Кім Чен Ина його наступницею як лідера країни.

Вважається, що вперше ім’я Чжу Е назвав колишній американський баскетболіст Денніс Родман, який відвідував КНДР.

Розвідка Південної Кореї стверджувала, що загалом у Кім Чен Ина троє дітей, причому найстарша дитина — хлопчик. Але цього сина ніколи не визнавали й не показували північнокорейські ЗМІ.

Як повідомляло Інше ТВ, Росія поставила Кім Чен Ину понад 100 орловських рисаків – для парадів та пропаганди