Гібридна система електропостачання на базі фотоелектричних модулів, придбана у жовтні 2024 року за 480 291 гривню, внесена у декларацію чиновника. А ще там будинки на сотні квадратних метрів, Mercedes у родині та понад чверть мільйона доларів готівкою — такі статки відображені у декларації миколаївського посадовця за минулий рік. У звіті також вказані мільйонні доходи, продаж майна та чинний банківський кредит.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань з посиланням на декларацію посадовця.

Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Марінов оприлюднив щорічну декларацію за 2025 рік. Посадовець зареєстрований і проживає у Миколаєві. До декларації внесені дружина Вікторія, дочка Марія та син Олександр.

Марінов є власником двох земельних ділянок площею по 2500 квадратних метрів у селі Ясна Поляна, набуті у 2008 та 2021 роках. Там же він володіє житловим будинком площею 242 квадратних метри, придбаним у жовтні 2021 року. Крім того, у спільній сумісній власності з Аллою Маріновою перебуває ще один будинок у цьому ж селі площею 381,3 квадратного метра, набутий у 2008 році.

У Миколаєві дружина посадовця володіє квартирою площею 119,9 квадратного метра, придбаною у грудні 2021 року за 1 мільйон гривень. Марінов має право постійного користування цим житлом. Також Вікторія Марінова є власницею гаража площею 17,3 квадратного метра вартістю 200 тисяч гривень.

Серед цінного рухомого майна задекларована гібридна система електропостачання на базі фотоелектричних модулів, придбана у жовтні 2024 року за 480 291 гривню.

У власності заступника голови Миколаївської ОДА — вантажний Volkswagen Amarok 2018 року випуску, придбаний у 2022 році за 436 147 гривень, вантажний ГАЗ 3307 2006 року випуску та причіп Палич 2021 року випуску вартістю 20 тисяч гривень. У серпні 2025 року його дружина придбала легковий автомобіль Mercedes-Benz GLA 200 CDI 2018 року випуску за 742 тисячі гривень.

За 2025 рік посадовець отримав 1 192 842 гривні заробітної плати в обласній державній адміністрації. Його дружина задекларувала 144 299 гривень зарплати в міській раді.

Подружжя також отримувало державні виплати за програмами “Зимова підтримка” та Національний кешбек “Зроблено в Україні”. Загальна сума таких виплат склала 3 тисячі гривень для посадовця, 1 тисячу гривень для дружини, а також 2 366 і 288 гривень відповідно у межах програми кешбеку. Дочка отримала 6 040 гривень стипендії у медичному фаховому коледжі. Крім того, Марінов задекларував 2 223 гривні додаткового блага від приватної компанії, а його дружина — 620 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна. Торік дружина посадовця мала 130 тисяч доларів США готівкою.

Готівкою він зберігає 170 тисяч доларів США, його дружина — 128 тисяч доларів США. На банківських рахунках він має 8 353 гривні, його дружина — 1 118 гривень.

У декларації зазначено кредит, оформлений у вересні 2024 року на суму 468 тисяч гривень. У 2025 році було сплачено 48 тисяч гривень основного боргу, залишок заборгованості станом на кінець року становить 420 тисяч гривень. Забезпеченням за кредитом є обладнання для відновлюваної енергетики.

Від ІншеТВ. Закликаємо всіх, у кого є гроші, вкладати їх у енергонезалежність, а у кого грошей немає – принаймні планувати такі вкладення на майбутнє. Раптом, держава зрозуміє, що подібні варіанти треба поставити на потік і зробити їх доступними для більшості. Тому що доступ до базових благ не повинний бути привілеєм багатих.