Група Нафтогаз у партнерстві з TotalEnergies забезпечила постачання скрапленого природного газу (LNG) з США через LNG-термінал Deutsche ReGas, розташований на острові Рюген (Німеччина) у Балтійському морі.

Про це повідомляють у Групі Нафтогаз, передає Інше ТВ.

Після регазифікації LNG на терміналі Deutsche ReGas Нафтогаз доставить ресурс трубопроводами через Польщу до України, де він буде доступний для задоволення потреб країни в лютому.

«Перша в історії поставка регазифікованого LNG з Німеччини до України стала можливою лише завдяки професійній та довірчій співпраці всіх партнерів, – зазначає Інго Вагнер, голова правління Deutsche ReGas. – Ми особливо пишаємося тим, що ми є єдиним LNG -терміналом Німеччини, що фінансується та експлуатується приватними компаніями, і який робить безпосередній внесок у енергетичну безпеку України. Це підкреслює стратегічне значення нашого розташування не лише на ринку THE, але особливо і для наших сусідів у Центральній та Східній Європі».

«Ця зима є найскладнішою з початку війни через постійні обстріли газової інфраструктури та екстремально холодну погоду. Команда Нафтогазу системно працює з нашими міжнародними партнерами над диверсифікацією джерел та маршрутів постачання, щоб забезпечити стабільні поставки для українців. Це нове партнерство відкриває для України новий надійний маршрут імпорту на поточний рік, а ця угода є лише першим кроком на шляху до довгострокового партнерства», – зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».

