23 лютого на території Миколаївщини зареєстровано шість пожеж.

На одній з них загинув чоловік 1968 р. н. повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Так, у с. Новобогданівка Радсадівської громади Миколаївського району горів житловий будинок. Вогнеборці під час проведення розвідки виявили в помешканні тіло загиблого. Пожежу загасили на площі 40 кв. м.

В іншому епізоді вдалось врятувати чоловіка 1978 р. н. Пожежа сталась у м. Первомайськ. Горів матрац у кімнаті квартири на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Вогнеборці, які прибули на місце, виявили у помешканні чоловіка у напівсвідомому стані та вивели його на свіже повітря. З місця постраждалого ушпиталено до лікарні. Пожежу загасили на площі 2 кв.м.

Інші епізоди:

– у м. Миколаєві за різними адресами горіли легковий автомобіль Skoda Felicia на незначній площі та гараж на території приватного домоволодіння на площі 20 кв.м;

– у с. Софіївка Софіївської громади Баштанського району зайнявся дах житлового будинку. Пожежу рятувальники загасили на площі 2 кв.м;

– на території садівничого кооперативу в мікрорайоні Широка Балка м. Миколаєва горів одноповерховий дачний будинок. Тут площа горіння склала 15 кв.м.

Загалом від ДСНС залучались 44 співробітники, 11 спецавтомобілів.

