22 лютого на території Миколаївська область зареєстровано п’ять пожеж. Одна з них стала наслідком ворожої дронової атаки.

Внаслідок падіння уламків БпЛА типу Shahed 136 загорілася покрівля складської будівлі, яка не експлуатується. Вогнеборці оперативно ліквідували займання на площі 40 кв. м.

Три пожежі виникли на транспорті:

с. Троїцьке – горів легковий автомобіль Daewoo Sens (4 кв. м);

▪️ м. Новий Буг – на території приватного домоволодіння загорілися гараж, автомобіль Daewoo Lanos та літня кухня (24 кв. м);

▪️ с. Костянтинівка – горів Skoda Yeti (5 кв. м).

У с. Синюшин Брід сталося займання димоходу в житловому будинку. Власниця встигла ліквідувати пожежу до прибуття рятувальників.

Загалом за добу до ліквідації пожеж залучалися 40 вогнеборців та 10 одиниць спецтехніки.

Бережіть себе та дотримуйтеся правил пожежної безпеки!