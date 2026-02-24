Контррозвідка та кіберфахівці СБУ викрили на Одещині двох громадян України, яких ворог завербував для незаконної реєстрації систем Starlink.

За даними слідства, фігурантами виявилися двоє жителів Ізмаїла: 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка. Вони потрапили «у поле зору» рашистів через Телеграм-канали із пошуку «легких заробітків».

Як встановило розслідування, представники держави-агресора запропонували зловмисникам по 30 доларів США за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink, які використовуються представниками рф.

Щоб активувати побільше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми інших осіб. Зокрема, встановлено, що для «походу в ЦНАП» вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали обох завербованих. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Серед іншого, на електронних пристроях фігурантів задокументовано листування з російськими кураторами, інструкції щодо механізму легалізації обладнання, а також узгодження способів отримання винагороди.

На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Обом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва органів прокуратури.

СБУ нагадує, що допомога рашистам із реєстрацією терміналів Starlink – це кримінальний злочин.

Ворог діє як напряму – розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито «придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати», тому звертаються «по допомогу» до українських громадян.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними і не піддаватися на подібні провокації.

Якщо ви стикалися із зазначеними злочинами або були їх свідками – терміново повідомте про це СБУ:

Чат-бот «Спали» ФСБшника» – t.me/spaly_fsb_bot

Тел.: 0 800 501 482

Email: callcenter@ssu.gov.ua

Особи, які добровільно допомагають ворогу – стають співучасниками його злочинів, сприяють подальшій загибелі українських військових та цивільних, а також обстрілам мирних українських міст. Вони будуть встановлені та притягнуті до відповідальності у встановленому законом порядку.

