У Центральному районному суді м.Миколаєва ухвалено вирок 45-річному мешканцю міста, обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України.

Судовий розгляд здійснювався під головуванням судді Світлани Скрипченко, передає пресслужба Центрального районного суду.

Судом встановлено, що наприкінці 2024 року, обвинувачений рухався за кермом автомобіля “Citroёn Jumpy” по вул. Мала Морська у м.Миколаєві.

На перехресті з вул.Марка Кропивницького, він здійснив наїзд на пенсіонерку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок отриманих травм жінка за два дні померла в лікарні.

У судовому засіданні чоловік визнав провину, повідомив, що не помітив пішохода, зазначив, що його брат відшкодував витрати на поховання, а він передав доньці померлої 6 тис гривень у якості моральної компенсації. Каявся та просив не карати його суворо.

Потерпіла повідомила, що обвинуваченого вона вперше побачила за два місяці після аварії, до цього спілкувалась з його братом, також зазначала, що перед смертю її матір просила, щоб винуватця аварії суворо не карали.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що каяття з боку обвинуваченого носило формальний характер. Про це свідчать, зокрема, ті факти, що останній зустрівся з потерпілою лише через два місяця після події, а вибачився та надав кошти в рахунок компенсації моральної шкоди вже в період судового розгляду, що на думку суду не свідчить про щирість та дійсність каяття.

Окрім цього, зазначений злочин, хоч і відноститься до категорії вчинених з необережності, проте події відбулись внаслідок злочинної самовпевненості, що призвело до позбавлення життя людини.

Суд дішов висновку про неможливість виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства.

За такого, чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді позбавлення волі на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк два роки.