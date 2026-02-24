Сьогодні четвертий рік повномасштабного вторгнення, і міністр оборони Михайло Федоров зробив важливу заяву.

Щодня кожен українець думає про одне: коли закінчиться війна. Ми хочемо миру більше, ніж будь-хто у світі. Президент, переговорна група, дипломати щодня працюють, щоб його наблизити.

Але росія продовжує воювати, бо вірить, що може зламати нас силою та ресурсом. Тому для команди Міністерства оборони Президент поставив чітке завдання — паралельно з дипломатією посилювати оборону так, щоб змусити ворога до миру.

Наш план війни — це три конкретні цілі.

1. Закрити небо.

Захистити цивільних та інфраструктуру — топпріоритет. Наша мета — ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. Уже запущено створення багаторівневої системи «малої» ППО та масштабування перехоплювачів. Почалися важливі організаційні зміни. Це перші кроки до системної протидії шахедам і стабільного захисту наших міст. Коли небо закрите — країна функціонує.

2. Зупинити ворога на землі, у морі та кіберпросторі

Фронт тримається завдяки безапеляційному подвигу українських воїнів. Ворог платить за кожен кілометр української землі. На Донеччині — 156 солдатів на один квадратний кілометр. Наш орієнтир — понад 200 вбитих окупантів за кожен км². Це рівень втрат, за якого просування стає неможливим. Наша мета — зупинити ворога в кожному домені — на землі, у морі та кіберпросторі. Ми знаємо, як цього досягти. Є конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних.

3. Позбавити росію економічного ресурсу воювати.

Війна триває, бо в росії є гроші. На ракети і дрони. На контракти солдатам. На пропаганду. Джерело — нафта. Росія продає її по всьому світу через так званий тіньовий флот. Саме із цього бюджету фінансується війна. Якщо перекрити цей канал — ресурс на війну різко скоротиться. Що потрібно: посилення санкцій, координація з партнерами, стратегія протидії тіньовому флоту, спільні дії з партнерами в морі. Щоб дефіцит бюджету росії став найбільшим в історії. Ми вже готуємо цю стратегію. Так само — стратегію протидії росії в когнітивному домені.

Це не просто пункти. Це план з конкретними, вимірюваними цілями та результатами. Як ми його реалізуємо?

Перше. Партнерства.

Win-win співпраця для досягнення рекордного обсягу міжнародної допомоги вже цього року. Для закупівлі дронів, стабільних виплат військовим і посилення ППО та інших потреб систем оборони.

Друге. Технологічна перевага.

Бути щонайменше на 10 кроків попереду ворога в кожному технологічному циклі. Зберігати лідерство у війні інновацій.

Третє. Математика війни.

Завдяки системі єБалів через DELTA ми вже отримуємо якісні дані з поля бою. Наступний крок — перетворити дані на вирішальну силу. Бачити більше. Думати швидше. Бити точніше. Кожне рішення — на основі якісних даних, а не інтуїції.

Мир в Україні настане тоді, коли:

небо буде закрите,

російська армія втратить наступальний потенціал,

економіка росії не витримає навантаження.

Ми щодня працюємо для цього. Щоб кожен день війни став загрозою для існування росії.

Дякую героїчному українському народові. Кожному, хто бореться, — волонтерам, бізнесу, всім громадянам, хто підтримує армію. Дякую неймовірним українським захисникам і захисницям, які щодня виборюють майбутнє держави.