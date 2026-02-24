У четверті роковини початку повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2026 року, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №136/2026 про відзначення державними нагородами волонтерів, енергетиків, учителів, медиків, журналістів, культурних діячів і спортсменів.

Серед них є і представники Миколаївщини, передає Інше ТВ.

Так, за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові, сумлінне виконання професійного обов’язку нагороджені орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:

Колбасенко Анатолій Петрович — викладач Арбузинського професійного аграрного ліцею, Миколаївська область;

Нагребельний Євген Іванович — оглядач-ремонтник виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Миколаїв» філії «Пасажирська компанія» Акціонерного товариства «Укрзалізниця».