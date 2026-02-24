Сьогодні, 24 лютого 2026 року, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №137/2026 «Про відзначення державними нагородами України»

За вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість, виявлені під час ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, сумлінне виконання професійного обов’язкувідзначені і представники Миколаївщини.

Так, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено Мішина Володимира Васильовича, електромонтера Очаківської дільниці служби Акціонерного товариства «Миколаївобленерго», а орденом «За мужність» ІІІ ступеня – Доценка Ігоря Юрійовича, підсобного робітника цеху Приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ».

