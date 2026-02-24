Зусилля президента Дональда Трампа щодо припинення вторгнення Росії в Україну зайшли в глухий кут, мирні переговори зайшли в глухий кут, а бойові дії значною мірою зайшли в глухий кут після чотирьох років війни.

Союзники кажуть, що США наполягають на угоді до того, як Трамп проведе святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня. Але, за словами високопоставлених європейських чиновників та чиновників НАТО, немає жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий досягти угоди, яка не задовольняє його основні вимоги, пише Bloomberg.

Переговори вже перевищили кілька термінів, і навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать жодних ознак того, що Путін готовий поступитися своїми максималістськими позиціями, повідомили джерела.

Білий дім не відповів на запит Bloomberg News про коментар.

Повномасштабне вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, у вівторок досягло своєї чотирирічної позначки, і жодних ознак його найближчого завершення немає. Це справедливий вислів, враховуючи початковий план Путіна щодо його спеціальної військової операції з усунення керівництва в Києві протягом кількох днів.

Хоча Трамп повернувся на посаду президента в січні 2025 року, пообіцявши швидко завершити найгірший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, понад рік дипломатії під керівництвом США зазнає невдачі через питання російських вимог щодо території на сході України та питання контролю над найбільшою в Європі атомною електростанцією.

Росія утримує майже п’яту частину території України

Кремлівські війська контролюють 19% території України, що лише на один відсотковий пункт більше, ніж три роки тому.

Три раунди тристоронніх переговорів цього року в Абу-Дабі та Женеві не змогли досягти рішення. Європейські союзники України були значною мірою відсторонені від переговорів, навіть попри те, що вони здебільшого фінансують закупівлі зброї для допомоги Києву в обороні після того, як Трамп скоротив військову допомогу США.

Москва та Вашингтон фактично змагаються, хто першим моргне на переговорах, які очолюють спеціальний посланник США Стівен Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер, заявив високопоставлений чиновник НАТО, знайомий з обговореннями. Це означатиме, що Росія або поступиться деякими зі своїх червоних ліній, які включають повний контроль над землями у східному регіоні Донбасу, або США відмовляться від України.

Хоча переговори між трьома сторонами залишаються конструктивними, вони фактично зайшли в глухий кут, сказала людина, яка попросила не називати її імені, обговорюючи делікатні питання.



Президент Росії Володимир Путін та економічний посланник Кремля Кирило Дмитрієв зустрілися зі спеціальним посланником США Стівеном Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером у Кремлі 2 грудня 2025 року, на цьому фото, опублікованому російськими державними ЗМІ. Фотограф: Крістіна Корміліцина/Pool/AFP/Getty Images



Трамп неодноразово висловлював розчарування повільними темпами переговорів, часто коливаючись між критикою Путіна та тиском на президента України Володимира Зеленського, щоб той пішов на поступки.

Незважаючи на масові військові втрати та посилення напруги в економіці Росії, Путін не дав жодних ознак того, що він готовий відмовитися від вимог, які включають територію, яку його війська не змогли захопити в Донецькій області України.

Москва також відмовляється віддавати контроль над Запорізькою атомною електростанцією України, яку вона окупувала з початку вторгнення.

«Росія бореться за своє майбутнє», – сказав Путін військовим офіцерам на церемонії нагородження в Кремлі в понеділок з нагоди державного свята захисника вітчизни.

Україна також тримається. Невпинні російські ракетні та безпілотні атаки, спрямовані на енергетичну інфраструктуру України, зазнали невдачі у спробі заморозити населення до покори під час однієї з найхолодніших зим за останні роки.

«Моє послання Путіну просте: я готовий до зустрічі», – сказав Зеленський в інтерв’ю німецькому громадському мовнику ARD, згідно зі стенограмою, опублікованою в понеділок. «Ми повинні припинити війну. Крапка».

Україна відхиляє вимоги Росії вивести війська зі своїх укріплених районів на сході Донецька та запропонувала припинення вогню вздовж існуючих ліній фронту. США пропонують створити вільну економічну зону в цьому районі разом із гарантіями безпеки для України від будь-якого майбутнього нападу Росії.

Остаточних рамок щодо долі атомної станції поки що немає, хоча США заявили, що розподіл влади буде критично важливою частиною будь-якої угоди. Хоча США запропонували тристоронній поділ, Київ відкидає будь-який поділ з Росією, хоча й заявив, що американці матимуть право розділити свою частку з Москвою.

Одним із занепокоєнь союзників Києва є те, що Путін може погодитися на припинення вогню, яке дозволить Трампу заявити про успіх у припиненні війни, тоді як Росія продовжує кампанію саботажу, гібридної війни або втручання у вибори, спрямовану на дестабілізацію України, повідомляють європейські дипломати, знайомі з цим питанням, які попросили не називати їх імен, оскільки це питання не є публічним.

«Поки Путін при владі, Росія не паралізована масовими протестами, і в бюджеті залишаються хоча б якісь гроші на озброєння, війна триватиме», – сказала Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія Євразія, у статті від 18 лютого. «Кремль не піде на суттєві поступки, навіть якщо зіткнеться із затяжною фінансово-економічною кризою».

Трамп висловив зацікавленість у спільних американсько-російських ділових угодах, якщо війна буде завершена. Кремль також висунув пропозиції щодо широкомасштабного економічного партнерства з адміністрацією Трампа, тоді як посланець Путіна Кирило Дмитрієв запропонував проекти, вартість яких, за його словами, перевищує 14 трильйонів доларів, або майже в шість разів перевищує валовий внутрішній продукт Росії, після зняття санкцій через війну.

Згідно з даними DeepState, служби картографування конфліктів, яка співпрацює з Міністерством оборони України, територіальні здобутки Росії за останні три роки склали менше 1% площі України.

Тим часом, широкі ділянки лінії фронту перетворилися на райони, де домінують безпілотники, що дуже ускладнює для звичайних військ проведення наступальних дій для отримання більшої кількості земель.

«Стратегія війни зараз спрямована не стільки на захоплення території, скільки на виснаження ресурсів противника», – заявив колишній головнокомандувач української армії Валерій Залужний, який зараз є послом України у Великій Британії, на зустрічі в лондонському аналітичному центрі Chatham House у понеділок.

У міру того, як безпілотники домінують у війні між Україною та Росією, міцні лінії фронту поступаються місцем величезним «зонам ураження»



Сітка боротьби з безпілотниками поблизу лінії фронту в Ізюмі, Україна, 22 лютого. Фотограф: Кріс Макграт/Getty Images

Головнокомандувач української армії Олександр Сирський відвідав південну лінію фронту та назвав ситуацію складною, згідно з дописом у Telegram у понеділок. Його війська відновили контроль над майже 400 кв. км (близько 154 кв. миль) території з кінця січня, сказав він.

За оцінками західних чиновників, Україна минулого місяця завдала більше втрат на полі бою, ніж Москва змогла відшкодувати.

«Ми спостерігаємо непропорційне зростання втрат», – сказав міністр збройних сил Великої Британії Ел Карнс. «А економічна ситуація в Росії починає ставати досить нестабільною, особливо з наближенням літа».

В інтерв’ю Fox News 21 лютого Віткофф сказав, що він і Кушнер сподіваються на «гарні новини найближчими тижнями» щодо пропозицій щодо мирної угоди, яка, за його словами, може привести Путіна та Зеленського на саміт, можливо, разом із Трампом.

«Це справді дурна війна», – сказав Віткофф. «Вони борються, вони сперечаються про цю територію. Усі використовують слово «гідність», але що дає гідність, якщо там стільки вбивств?»