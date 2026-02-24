За результатами січня 2026 року платниками Миколаївщини сплачено до місцевих бюджетів 17,7 млн грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на 4,6 відс., або на 800 тис. грн більше, ніж за перший місяць минулого року, – повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Нагадуємо, що з кожної одиниці проданого алкогольного напою п’ять відсотків акцизного податку надходять до скарбниці міста, або об’єднаної територіальної громади. Звітним податковим періодом для платників акцизного податку є календарний місяць. Отже, сплачується платіж упродовж 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації, та повністю зараховується до бюджету тієї територіальної громади, де здійснюється торгівля.

При цьому, акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів повинен відображатися у фіскальному чеку окремим рядком. Якщо немає чеку – податок не сплачено, і відповідно не наповнюється бюджет. Тому, рекомендуємо покупцям завжди вимагати у продавця фіскальний чек за товар, який не лише доводить факт продажу, а й гарантує захист прав споживачів від фальсифікованої продукції.

Податкова служба Миколаївщини висловлює подяку усім суб’єктам господарювання, які працюють легально та забезпечують наш регіон бюджетними надходженнями.