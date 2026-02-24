Українці, у яких, здавалося, вже є щеплення від зашкварів чиновників, довели, що за роки війни ще не вигоріли емоційно і не втратили здатність до справедливого обурення. І причиною цього обурення знову став гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Цього разу він назвав людей, які працюють за мінімалку, «хворими на голову».

Свою думку Смілянський оприлюднив у соцмережі Threads.

«Відповідаю — на**й не хочу на мінімалку і більш того, якщо ти здоровий чоловік та жінка і сьогодні працюєш на мінімалку, то, вибачте, ви хворий на голову, коли в Україні мільйони вакансій», — написав він.

На словесний пронос чиновника, який при цьому заявив, що отримує майже мільйон зарплатні щомісяця, відреагували як військові, так і цивільні. Ось кілька реакцій на публікацію, які просто у стрічці одна за одною.

І це не єдиний скандал, причиною якого стали висловлювання Смілянського. Нещодавно Укрпошта, яку він очолює, презентувала оновлений логотип і фірмовий шрифт. Це вже другий ребрендинг компанії за останні дев’ять років. Після презентації частина користувачів соцмереж розкритикувала витрати, вказуючи на стан відділень у регіонах. У відповідь Смілянський вступив у публічні дискусії в Threads, використовуючи саркастичні формулювання.

У коментарях до допису Смілянського блогерка Іванна Кузьма заявила, що стан відділень «Укрпошти» не врятує «айдентика з глибокими змістами». «Те, що робиться в маленьких містечках і селах — це хліви, а не відділення», — написала вона.

На коментарі Кузьми відповів і сам Смілянський: «Так. А тепер на хвилинку уявляємо, що я виходжу завтра і кажу — оголошуємо тендер не на 600 тис., а на 60 млн на ремонт сільських відділень. Як думаєте — розмір ґвалту в соцмережах: на наші податки, … краще б дрони … буде такий, як сьогодні, чи більше? А працівники тупо брешуть».

Далі більше, суперечка дійшла до того, що Смілянський написав: «Ну якщо ми крадемо, то ви повія».

А ще була невдала спроба привітати українців з Днем святого Валентина з використанням образу школярки, і це частина аудиторії сприйняла як сексуалізацію неповнолітніх. Компанія перепросила за рекламу, натякнувши, що не врахувала впливу файлів Епштейна.

Складається враження, що Смілянський навмисно збурює суспільство або отримує якесь задоволення від усіх цих срачів. Але, можливо, причина в іншому – в особистій невлаштованості чиновника, бо, як виявилося, він з дружиною живе нарізно, їх розділяє океан, та й в соцмережах обох сімейності немає.

Інтернет-видання “ГОРДОН” розповіло, що відомо про таємну дружину скандального топменеджера “Укрпошти”.

У реєстрі декларацій Смілянський зазначив, що його дружиною є громадянка США Наталі Мишкіна (Natalie Myshkina). Останню декларацію Смілянський у публічному доступі опублікував у березні 2018 року.

У декларації було зазначено, що Мишкіна на момент заповнення є співробітницею “Банку Леумі США” (Bank Leumi USA), розташованого у Нью-Йорку (США). Мишкіна має сторінку в соцмережі X, де зазначено, що в “Банку Леумі США” вона обіймала посаду керівника відділу стратегій.

Описуючи себе, вона вказала також, що є “громадянкою світу, мамою й захисницею прав жінок”. Мишкіна не веде свого профілю з 2018 року.

Скріншот: Natalie Myshkina / X

На сайті американської консалтингової компанії C-Vision International опубліковано свіжішу візитівку Мишкіної, датовану 7 листопада 2024 року, а також її актуальне фото. На новому знімку Мишкіну сфотографовано з новою зачіскою.

У публікації зазначено, що Мишкіна працює в американській компанії Adobe і є фахівчинею в галузі бізнес-інновацій, стратегії й трансформації у сфері технологій і управління ризиками.

“Раніше обіймала посади віцепрезидента і директора в банках Societe Generale Group і Leumi USA, де відповідала за просування інноваційних і трансформаційних програм кожної організації. Наталі відточувала свої навички консалтингу, працюючи менеджеркою проєктів у McKinsey & Company. Її нагородили золотою премією Stevie Award у номінації “Жінка-керівник року”, і вона увійшла до списку видатних жінок у сфері фінансів, за версією Crain’s New York Business, – ідеться у візитівці. – Вона має ступінь MBA від INSEAD і ступінь магістра в галузі комп’ютерних технологій і економіки від BNTU. Зараз Наталі проживає в Нью-Йорку”.

Про сімейний статус Мишкіної у візитівці замовчують.

На сайті Adobe вказано, що Мишкіна очолює відділ стратегії й стратегічного розвитку у сфері фінансових послуг в Adobe Document Cloud.

“Вона має унікальне поєднання досвіду в галузі бізнес-інновацій, стратегії, консалтингу й фінансових послуг, а також міцні знання у сфері технологій і управління ризиками”, – зазначено під фото.

На сайті мережі LinkedIn у профілі Мишкіної також зазначено, що вона працює в Adobe. Там само опубліковано її свіжі фото.

Останній пост Мишкіна опублікувала два місяці тому. У своєму блозі вона розповідає про роботу, колег і свої нові досягнення, ілюструючи публікації яскравими знімками.

Смілянському Мишкіна присвятила у своєму блозі один єдиний пост 2023 року.

“Новий спосіб почати день – прокинутися вранці й побачити, як чоловік Ігор Смілянський виступає на CNN і розповідає про велику роботу, яку він і команда “Укрпошти” роблять в Україні. Гордість. Подяка. І неймовірне відчуття того, що поряд людина, яка разом зі своєю командою робить по-справжньому важливу справу”, – написала вона тоді.

Скріншот: Natalie Myshkina / LinkedIn

Відтоді дружина глави “Укрпошти” не згадує про нього у своїх соцмережах так само, як і він про неї – у своїх.