Схоже, і причина, і “відповідь” були заплановані одночасно, і одна задля другої.

Нагадаємо, РФ заявила, що Британія і Франція передають Україні ядерну зброю

У заяві ТАСС посилаються на інформацію служби зовнішньої розвідки.

“Йдеться про приховану передачу Україні європейських комплектуючих, обладнання та технологій у цій сфері. Як варіант розглядається французька малогабаритна бойова частина TN75 від балістичної ракети підводних човнів М51.1”, – йдеться в повідомленні.

При цьому в російській розвідці заявили, що нібито Німеччина відмовилася брати участь у цьому плані.

Зазначимо, що у Німеччини немає ядерної зброї – принаймні офіційно.

Після цієї заяви речник Кремля Пєсков заявив, що “намір Британії та Франції передати Україні ядерну бомбу є кричущим порушенням міжнародного права”. Він також додав, що ця інформація буде враховуватися в ході переговорів щодо України.

Ще далі і, можливо, саме туди, куди й планувалося, зайшов Дмитро Мєдвєдєв, не тільки експрезидент, але й сьогодні офіційна і не остання особа у РФ. Він відверто погрожує Україні ядерним ударом.

Чи не для цього все це й затіялося? Відповідь очевидна.