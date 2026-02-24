Правоохоронні органи Сербії затримали підозрюваних в підготовці замаху на президента країни Александара Вучича. Про це повідомили в сербському міністерстві внутрішніх справ, передає УНН.

За даними МВС Республіки Сербія, затриманими виявились двоє чоловіків, 1975 і 1983 років народження, жителі міста Кралєво, що розташоване у центрі країни.

Їх підозрюють в вчиненні кримінального правопорушення, пов’язаного з підготовкою дій проти конституційного ладу та безпеки Сербії, а також у нападі на конституційний лад країни. Також їх підозрюють в підготовці нападу на працівників сербського міністерства внутрішніх справ.

В період з грудня 2025 року по лютий 2026 року вони змовилися насильницьким шляхом змінити конституційний лад Республіки Сербія і повалити вищі державні органи, шляхом організації придбання зброї та нападу на життя і особу Президента Республіки Сербія, його дружину та дітей, з метою позбавлення їх життя, а також нападу на співробітників Міністерства внутрішніх справ Республіки Сербія з метою заподіяння їм тілесних ушкоджень – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що затримані будуть утримуватися під вартою до 48 годин.