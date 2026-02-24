Природа працює 24/7. Ми користуємося її благами та послугами. Як навчити цінувати «роботу» природи, чому природні екосистеми мають таке важливе значення?

Про це і більше настільна гра «Динамічна рівновага», розроблена управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської облвійськадміністрації.

Гра моделюється на прикладі Миколаївської області, де певні території природно-заповідного фонду розглядаються як осередки збереження та відновлення природи. Завдання – відновити екосистемні послуги на певних ділянках, зібравши комплект фішок. Гравці отримують планшети із заповідним територіями – природний заповідник «Єланецький степ», національні природні парки «Білобережжя Святослава», «Бузький Гард», регіональні ландшафтні парки «Гранітно-степове Побужжя», «Тилігульський», «Приінгульський», «Кінбурнська коса», «Висунсько-Інгулецький».

Переміщуючись по полю, гравці розігрують картки – «Екосистемні послуги», де знайомляться із такими екосистемними послугами, як забезпечення, регулювання, культурними і соціальними. Картки «Дія» моделюють ситуації господарської діяльності чи використання природних ресурсів в різних цілях. У картках «Ризики та вигоди» закладені принципи сталого розвитку та європейського зеленого курсу.

Переміщуючись по полю та розігруючи картки, гравці отримують або втрачають екосистемні послуги та валюту, які в ході гри обмінюють на необхідний комплект фішок – «Ділянка» та «Лад».

Гра розроблена для її подальшого використання установами природно-заповідного фонду. Фахівець з екоосвіти виконує роль ведучого та у ході гри знайомить учасників із поняттями «екосистема», «екосистемні послуги» та значенням територій природно-заповідного фонду для збереження природних екосистем та підтримання екорівноваги.

Гра поповнила колекцію настільних ігор Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького.

Видання стало можливим завдяки реалізації Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 2021-2027 роки.

Як повідомляло Інше ТВ, 2025 року у Миколаєві пройшов ІІІ фестиваль настільних ігор «Миколаївська фішка» (ФОТО, ВІДЕО)