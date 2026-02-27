В Україні існують сфери, де катастрофічно не вистачає фахівців, тож держава надає на ці напрямки значну кількість бюджетних місць. Натомість, багато вступників обирають спеціальності, де велика конкуренція, а ринок праці перенасичений. Зокрема, це стосується права, психології, маркетингу, менеджменту, ІТ тощо.

На цьому зауважує консультантка з освіти і навчання PhD Марʼяна Калабухова у дописі в Facebook. Експертка дала поради вступникам, які спеціальності обрати при вступі на бакалаврат у 2026 році, передає OBOZ.UA.

Кібербезпека та захист інформації (акцент на управлінні)

У той час, як на звичайне IT (Комп’ютерні науки) конкурс величезний, специфічні управлінські напрями в цій сфері часто залишаються в тіні, запевняє фахівчиня. 125 Кібербезпека та захист інформації (або K4 Управління інформаційною безпекою). За її словами, на технічні спеціалізації (програмування захисту) конкурс вищий, а на управлінські та аудиторські значно нижчий.

Хімічні технології та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія (або G1 за новою класифікацією).

162 Біотехнології та біоінженерія.

Калабухова зазначає, що фармацевтичні заводи та харчові гіганти постійно шукають технологів. До того ж, при вступі на ці спеціальності конкурс дуже низький.

Електроенергетика та відновлювальні джерела

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (або G3 Електрична інженерія).

144 Теплоенергетика.

Експертка запевняє, що це чи не найгарячіша тема через необхідність розбудови децентралізованої енергосистеми. Країні потрібні фахівці із сонячних панелей, вітряків та обслуговування сучасних підстанцій. Тож, на цих напрямках низький конкурс, при цьому спеціальність має особливу підтримку держави, тож абітурієнтам буде легше вступити на бюджет.

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (або G12).

173 Авіоніка (електроніка на борту літальних апаратів).

Багатьом приватним компаніям, які зараз розробляють дрони та системи РЕБ, катастрофічно потрібні інженери, які розуміють фізику польоту та матеріалознавство. На цей напрямок мінімальний конкурс, водночас, часто трапляються недобори на бюджетні місця.

Транспортні технології та логістика

275 Транспортні технології (за видами транспорту, коди J1–J8).

Фахівчиня запевняє, що відновлення експорту та зруйнованої інфраструктури потребує нових логістичних шляхів. Зокрема, це стосується експедиторських компаній, морських портів, “Укрзалізниці” та міжнародних перевізників. Зазвичай на цей напрямок конкурс середній або низький, залежно від міста та університету.

Водні біоресурси та аквакультура (207)

На думку Калабухової, це одна з найбільш недооцінених спеціальностей. Зокрема, мовиться про промислове вирощування риби, креветок та навіть молюсків (ферми чорної ікри, устриць тощо). За її словами, в Україні катастрофічно бракує іхтіологів та технологів аквакультури. Випускники зможуть працювати як на великих підприємствах, так і відкрити власну екоферму. Напрямок має низький конкурс та багато бюджетних місць.

Експертка також зазначає, що головними перевагами цих спеціальностей стають галузеві коефіцієнти. Так, для більшості інженерних спеціальностей діє коефіцієнт 1.02. Якщо вступник ставить таку спеціальність 1-м або 2-м пріоритетом, то конкурсний бал автоматично множиться на 1,02. Крім того, держава виділяє значно більше грантів на навчання саме для інженерів, аграріїв, фізиків, хіміків та вчителів.

Як повідомляло Інше ТВ, У 2029 році в Україні майже не буде вступників до вишів – що про це кажуть у МОН