У 2029 році вступати до закладів вищої освіти будуть тільки випускники пілотних академічних ліцеїв, яких налічуватиметься близько 15 тисяч осіб.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова під час вебінару DECIDE, присвяченого реформі старшої профільної школи, інформує «Освіта.UA».

За її словами, це є однією з ключових переваг участі шкіл в пілотуванні мережі академічних ліцеїв, донабір на який триває до 4 лютого.

Зокрема, якщо зараз зі шкіл щороку випускається приблизно 200 тисяч учнів, то в 2029 році випускниками будуть лише діти, які з 1 вересня стануть учнями 10 класів пілотних ліцеїв, і їх буде не більше 15 тисяч.

«Це означатиме обернену конкуренцію: за цих випускників будуть конкурувати заклади вищої освіти», – наголосила Кузьмичова.

Як повідомляло Інше ТВ, Міносвіти планує змінити правила вступу до вишів у 2026 році