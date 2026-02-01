Франція на місяць призупинила рибальство біля узбережжя Атлантичного океану. До кінця лютого більшість промислових суден не виходитиме у води Біскайської затоки. Причиною цього рішення є захист дельфінів, які в цей час часто гинуть у рибальських мережах.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Взимку дельфіни та промислові судна опиняються в тому самому районі Атлантики. Справа в тому, що в цю пору року в Біскайській затоці на нерест збираються величезні одвірки риб. За цією рибою приходять не лише рибальські судна, а й дельфіни. В результаті безліч цих морських ссавців потрапляє у мережі та гине.

Обмеження торкнулися тих способів лову, у яких загроза дельфінів особливо висока. Йдеться насамперед про окремі види тралового промислу — інвазивний метод риболовлі, при якому важку та міцну мережу тягнуть морським дном.

Паралельно у Франції та на європейському рівні тестують технології, які могли б знизити ризик загибелі дельфінів. Серед них — невеликі акустичні пристрої, які кріпляться до мереж та видають сигнали, що попереджають тварин про небезпеку. Такі пристрої вже використовують, проте про їхню ефективність поки що рано судити. Не виключено, що дельфіни з часом звикнуть до цих звуків, а додатковий шум в океані може загрожувати і іншим морським жителям.

Вчені шукають і більш точні рішення — наприклад, «розумні» маяки, які подають сигнал лише тоді, коли дельфін знаходиться поруч. Ще один варіант — зробити мережі помітнішими, наприклад, за допомогою слабкого підсвічування, щоб тварина встигла змінити напрямок руху.

Поки що жодне з цих рішень не вважається універсальним. Саме тому тимчасова пауза в промислі залишається поки що найнадійнішим способом захисту дельфінів.

