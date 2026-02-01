Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило в соціальній мережі X, що об’єкти, що увійшли до повітряного простору Польщі в ніч із суботи на неділю, були зафіксовані військовими радарами і не становили загрози безпеці польського повітряного простору.

Прикордонна служба заявила, що, найімовірніше, йдеться про контрабандні повітряні кулі. Розпочато розслідування для встановлення обставин інциденту, пише LRT.lt.

Прикордонники додали, що служби перевіряють кожен сигнал про порушення чи наближення до польського кордону.

Контрабандні повітряні кулі з Білорусі залітали до Польщі і попередньої ночі. Варшава стверджує, що до польотів контрабандних куль причетна держава Білорусь, яка є союзником Росії, і такі дії є частиною ширшої гібридної війни проти Польщі.

Контрабандні повітряні кулі також залітають із Білорусі до Литви. Робота Вільнюського аеропорту через загрозу, що створюється кулями, неодноразово припинялася у жовтні, листопаді та грудні 2025 року. Увечері 27 січня та в ніч на 28 січня Вільнюський аеропорт тричі припиняв свою роботу через загрозу з боку повітряних куль.