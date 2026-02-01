В Україні 2, 3 та 4 лютого очікується пік холодної погоди, а 5 та 6 лютого морози поступово слабшатимуть. Про це повідомляє синоптикиня Наталя Діденко, передає УНН.

За попередньою інформацією, 2, 3 та 4-го лютого в Україні буде пік холоду, а далі, з 5-6-го лютого морози відчутно послабшають.

Завтра – Стрітення і це, не зважаючи на кусючу холодяку, все ж якось змушує усміхнутися і поглянути на морозне сонце під теплішим кутом). Народних прикмет про Стрітення є дуже багато, проте ясно, що цей предмет (народні прикмети) навряд чи вивчають на кафедрах метеорології, але один я ось запримітила. Бо чи не найчастіше зустрічається. Якщо на Стрітення півень нап’ється води з калюжі, то весна не буде пізньою, тобто, прийде раніше звичайного. Простіше – якщо завтра буде відлига, то півню нема шансів попити водички з підталої калюжки. Оскільки завтра буде відлига з “отріцатєльним” знаком, морози очікуються сильними, то є надія на ранню весну – каже Діденко.

Також вона наголосила, що на Стрітення в Україні передбачається дуже холодна погода із температурою повітря вночі -20-28 градусів, вдень -12-19 градусів, а у південній частині вночі -12-18, вдень -2-10 градусів.

Антициклон поки домінує, тому в більшості областей опади малоймовірні. А ось близькість чорноморського циклону зумовить в Криму та Приазов’ї сніг та хуртовини. Карта внизу. У Києві найближчої ночі до -25 градусів, завтра вдень близько -15 градусів. Без опадів, вдень у столиці сонячні прояснення. 3 та 4-го лютого буде ще дуже холодно, з 5-6 лютого попустить. Нам фактично протриматися три ночі й три дні – підкреслила синоптикиня.