В Україні припинять роботу неверифіковані термінали Starlink.

Про це написав у Телеграм міністр оборони України Михайло Федоров.

“Україна спільно зі Starlink вже здійснили перші кроки, які дали швидкий результат в боротьбі з російськими дронами.

Наступний крок — упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам.

Уже найближчим днями ми опублікуємо інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено.

Процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів. Детальні інструкції опублікуємо найближчим часом.

Дякуємо Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців.”