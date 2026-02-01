Сьогодні, 1 лютого, у Вінниці була перестрілка – чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК.

Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає Інше ТВ.

«1 лютого близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії. Вживаються заходи щодо розшуку стрілка», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, чоловік побачив групу оповіщення та здійснив кілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, а наряди поліції орієнтовано на розшук зловмисника.

