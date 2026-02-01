У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 1 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та території рф.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, на ТОТ Запорізької області, в районі н.п. Розівка, уражено ремонтну базу підрозділу зі складу інженерно-саперного полку окупантів.

У Донецькій області, в районі міста Мирноград, здійснено ураження пункту управління БпЛА ворога, командно-спостережного пункту роти, а також зосередження живої сили противника.

Крім того, вчора підрозділи Сил оборони України завдали ураження по пункту управління БпЛА противника в районі н.п. Нєкісліца Курської області рф.

Також зафіксовано влучання по зосередженню живої сили противника в районі Троєбортного Брянської області рф.

Втрати окупантів та масштаби збитків уточнюються.

