Джерела в розвідці вважають, що Джеффрі Епштейн керував «найбільшою у світі операцією з продажу жінок» від імені КДБ, коли він залучав жінок для своєї мережі спільників.

Про це йдеться в розслідуванні Daily Mail із посиланням на джерела в розвідці та силах безпеки.

Оприлюднення понад трьох мільйонів нових документів, що стосуються покійного сексуального злочинця, підтверджує запальні заяви високопоставлених чиновників служби безпеки: що Епштейн працював від імені Москви, а можливо, і Ізраїлю, коли він сприяв зустрічам з деякими з найвпливовіших людей світу.

Файли містять 1056 документів, в яких згадується президент Росії Володимир Путін, та 9629, що стосуються Москви. Епштейн, схоже, навіть домовився про аудієнції з Путіним після його засудження у 2008 році за залучення дитини для проституції.

Джерела кажуть, що це може пояснити, чому Епштейн, здавалося, насолоджувався надзвичайно заможним способом життя поза межами своєї кар’єри фінансиста, хоча немає жодних документальних доказів, що безпосередньо пов’язують Путіна та його шпигунів із незаконною діяльністю Епштейна.

Але джерела також стверджують, що хоча служби безпеки США роками «стежили» за російськими зв’язками Епштейна, їхні британські колеги вагалися через зв’язок Епштейна з Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором.

У схованці є електронний лист, у якому стверджується, що Білл Гейтс попросив одного з радників Епштейна надати ліки для лікування захворювань, що передаються статевим шляхом, через «секс з російськими дівчатами» – що він відкинув як «повну неправду».

Він також містить документ, що підтверджує жовтневе повідомлення The Mail on Sunday про те, що Епштейн запропонував познайомити Ендрю з «красивою» 26-річною росіянкою у серпні 2010 року – через два роки після засудження Епштейна.

Американські експерти розвідки вважають, що Епштейн був втягнутий у світ шпигунства завдяки діловим угодам з Робертом Максвеллом, опальним медіамагнатом, який – як і Епштейн – помер за незрозумілих обставин; у випадку Максвелла його тіло було знайдено в Атлантиці в 1991 році, ймовірно, він випав за борт зі своєї яхти.

Донька Максвелла, Гіслен, відбуває 20-річний термін ув’язнення за торгівлю дітьми з метою сексуальної експлуатації та інші злочини, пов’язані з її зв’язком з Епштейном, з яким вона, як кажуть, познайомилася невдовзі після смерті батька.

Чи працював Епштейн на Росію?

Джерела у службі безпеки повідомляють, що Роберт Максвелл був російським активом з 1970-х років, коли він працював над екстрадицією радянських євреїв до Ізраїлю за участю ізраїльської розвідувальної служби Моссад.

Натомість, кажуть вони, Максвелл відмивав російські гроші на Захід – за допомогою Епштейна.

Вони вважають, що фінансиста познайомив з Максвеллом та КДБ нафтовий магнат, який також був платним агентом російської розвідки. Розслідування ділових операцій Роберта Максвелла виявило зв’язки не лише з КДБ та Моссадом, але й з MI6.

Служби безпеки США також вважають, що Епштейн мав давні зв’язки з російською організованою злочинністю, яка могла шантажувати його. Це може пояснити легкість, з якою Епштейн, здавалося, міг запрошувати «дівчат» з Росії.

Джерело повідомило: «Ендрю, Білл Гейтс, Дональд Трамп, Білл Клінтон та всі інші займали компрометуючі позиції на острові, що кишить технологіями. Це найбільша у світі операція з «медової пастки».

«Американці займаються цим роками, але наші, здається, більше хвилюються з цього приводу, ймовірно, через зв’язок з королівською родиною», – писали британці. Усі відомі особи, названі у файлах, заперечують будь-які правопорушення.

У вражаючому електронному листі, надісланому Епштейну 11 вересня 2011 року, невідомий співробітник обговорює «зустріч з Путіним» під час майбутньої поїздки до Росії. Особа каже Епштейну: «Розмовляв з Ігорем. Він сказав, що минулого разу, коли ви були в Палм-Біч, ви сказали йому, що у вас зустріч з Путіним 16 вересня, і що він може забронювати собі квиток до Росії, щоб прибути за кілька днів до вас».

Схоже, що в Епштейна була запланована ще одна зустріч з Путіним у 2014 році. В електронному листі до Епштейна японський підприємець Джой Іто повідомляє педофілу, що інший американський мільярдер на ім’я Рід Гоффман, співзасновник веб-сайту LinkedIn, не зміг приєднатися.

«Привіт, Джеффрі, — пише Іто. — Мені не вдалося переконати Ріда змінити свій графік, щоб зустрітися з Путіним разом з вами». Незрозуміло, чи відбулася ця зустріч.

У наступному електронному листі, надісланому Іто, йшлося про те, що зустріч скасували після того, як 17 липня 2014 року підтримувані Росією сили збили пасажирський літак Malaysia Airlines над Україною, вбивши 298 людей.

У листі до Епштейна через три дні Іто написав: «Погана ідея зараз, після авіакатастрофи». Тим часом, у 2010 році, у переписці щодо колишнього герцога Йоркського, Епштейн сказав Ендрю, що у нього є «друг, з яким, я думаю, вам було б цікаво повечеряти».

Коли Ендрю попросив його надати більше деталей, Епштейн відповів: «Їй 26 років, вона росіянка, розумна, красива, заслуговує на довіру, і так, у неї є ваша електронна адреса».

Міністерство оборони раніше розповіло, як ця жінка, блакитноока блондинка, «не тільки зазнала насильства з боку Епштейна, але й була його жертвою торгівлі людьми протягом багатьох років», за словами її законного представника.

А в іншому електронному листі, надісланому в листопаді 2010 року, Епштейн запитує людину, чи потрібна їй російська віза, додаючи: «У мене є друг Путіна, чи варто мені його запитати?»

В інших повідомленнях йшлося про те, що Епштейн стверджував, що може надати Кремлю цінну інформацію про Дональда Трампа перед самітом з Путіним у Гельсінкі.

Фінансист надіслав повідомлення Торбйорну Ягланду, тодішньому генеральному секретарю Ради Європи, пропонуючи передати Путіну повідомлення про те, як поводитися з президентом США.

У червні 2018 року в обміні репліками Епштейн зазначив, що Віталій Чуркін, посол Росії в ООН, «зрозумів Трампа після наших розмов».

Він порадив, що пан Ягланд, колишній прем’єр-міністр Норвегії, може «запропонувати Путіну, щоб Лавров [Сергій Лавров, досвідчений міністр закордонних справ Росії], міг отримати інформацію, поговоривши зі мною [sic]».

Епштейн сказав Ягланду, що Трампа «потрібно побачити, щоб він щось отримав». Ягланд відповів, що зустрінеться з помічником Лаврова наступного понеділка та передасть йому це повідомлення.

Раніше того ж місяця Епштейн також надіслав повідомлення Стіву Беннону, союзнику Трампа, щоб повідомити йому, що Ягланд має зустрітися з Путіним та Лавровим, а потім зупиниться на ніч у нього в його особняку в Парижі.

Надзвичайний обмін репліками відбувся перед тотемним самітом у Гельсінкі між Трампом і Путіним у липні 2018 року, під час якого Трамп наполягав, що не вважає, що Росія втручалася у президентські вибори 2016 року.

Ще один документ показує, що ФБР було попереджено, що Епштейн вважається шпигуном Моссаду.

У звіті керівників ФБР було підкреслено, як джерело повідомило агентству: «Епштейн був близький до колишнього прем’єр-міністра Ізраїлю Ехуда Барака та навчався на шпигуна під його керівництвом». У червні 2013 року Епштейн надіслав електронного листа Бараку, в якому говорилося: «Путін переформатує свій персонал влітку, запросивши ближче лише дуже довірених людей… більше інформації по телефону або особисто».

Неназване джерело агентства також підкреслило, що Епштейн був пов’язаний з колишньою лідеркою молодіжної організації Путіна на ім’я Маша Дрокова, бізнесвумен із Сан-Франциско, яка колись була палкою пропутінською дівчиною-підлітком, і знялася в документальному фільмі, де вона цілувалася з автократом.

Джерело дійшло висновку, що компанія Дрокової, Day One Ventures, «перебувала в Кремнієвій долині, щоб красти технології». У ньому також детально описано, як шпигун ФБР обговорював Епштейна з пані Дроковою.

«CHS та Дрокова розмовляли, але Дрокова взагалі не говорила про технології; натомість вона подивилася на CHS і сказала: «Ти ж знав про Епштейна, чи не так?». Вона сказала, що Епштейн був «чудовою людиною» і що це був жахливий сором за те, що з ним зробили».

У 2021 році в книзі журналіста-розслідувача Крейга Унгера стверджувалося, що до того, як стати президентом, Трамп встановив зв’язки з путінським табором завдяки своїй 15-річній дружбі з Епштейном.

У книзі «Американський компромат: Як КДБ культивував Дональда Трампа» Унгер також стверджував, що Епштейн покладався на російських сутенерів, щоб ті постачали йому багатьох дівчат, з яких він знущався. Унгер вважає, що ФСБ — наступник КДБ — могла отримати матеріали для шантажу з численних відео, які Епштейн, як повідомляється, записав зі своїми відомими друзями та дівчатами.