Амстердам став першою столицею у світі, яка заборонила рекламу м’яса та викопного палива у міському публічному просторі — на зупинках, білбордах, вуличних вивісках та у громадському транспорті.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Під обмеження потрапили, наприклад, реклама бургерів та курячих нагетсів, а ще – автомобілів на бензині, авіаперельотів та круїзів.

Влада називає такі оголошення «кліматично шкідливими». Місто вже підтримало міжнародну ініціативу щодо просування рослинного харчування як альтернативи м’ясу. У мерії нагадують, що значна частина викидів у продовольчій системі пов’язана саме із виробництвом м’яса. Тваринництво відповідає приблизно за 14–18% антропогенних викидів парникових газів. Це метан при відрижці та закис азоту з гною.

Цю заборону пояснюють просто: коли реклама викопного палива всюди, говорити про реальну боротьбу з глобальним потеплінням стає складніше.

Заборона набуде чинності 1 травня. За амстердамським рішенням стежать і інші європейські столиці: якщо захід виявиться ефективним, схожі заборони можуть з’явитися і в інших містах.

Такий самий захід вже діє в іншому нідерландському місті – Харлемі. Заборона поширюється на рекламу м’яса, риби, палива та авіаперельотів в автобусах, на екранах, зупинках та інших міських носіях.

