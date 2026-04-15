У вівторок, 14 квітня, на Миколаївщині відбулася робоча зустріч представників Всесвітньої організації охорони здоров’я з керівництвом області.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, в зустрічі взяли участь делегація ВООЗ на чолі з Представником ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко, директорка Миколаївської обласної клінічної лікарні Ірина Шабільянова.

Під час наради обговорили пріоритетні потреби закладів охорони здоров’я області, можливості їх підтримки з боку ВООЗ та подальшу реалізацію спільних проєктів, зокрема створення модульної поліклініки для Миколаївської обласної клінічної лікарні, будівництво якої планується розпочати у травні за фінансової підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Зокрема, для зміцнення доступу до первинної медичної допомоги ВООЗ встановила дев’ять модульних амбулаторій у громадах області, три з яких оснащені сонячними панелями для більш автономної та безперебійної роботи.

Так, представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт наголосив на важливості підтримки медичної системи регіону.

«Завдяки модульним закладам первинної медичної допомоги в селах ми повертаємо медичні послуги людям. Також маємо масштабний проєкт для відділення екстреної медицини Миколаївської лікарні. Напрями підтримки різні – реабілітаційні послуги, розвиток екстреної медицини, забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до води, – але в основі нашої роботи лежать реальні потреби регіону», – зазначив він.

Після наради делегація ВООЗ відвідала медичні заклади Миколаєва, де ознайомилася з роботою лікарень та їхніми актуальними потребами.

Крім того, ВООЗ передала першу партію реабілітаційного обладнання для лікарні. Зокрема, один із медичних закладів міста отримав мобільні підйомники, вертикалізатори, душові крісла, засоби постурального контролю та ортопедичні вироби.

Передане обладнання є частиною проєкту ВООЗ із підтримки реабілітаційної допомоги у багатопрофільних лікарнях. У найближчі місяці фахівці організації також продовжать навчання медичних працівників у сфері реабілітації.

За підсумками зустрічі сторони домовилися й надалі посилювати співпрацю задля розвитку медичної системи Миколаївщини та забезпечення доступу жителів області до якісної медичної допомоги.

Як повідомляло Інше ТВ, Деякі збої у постачанні ліків через війну на Близькому Сході не вплинуть суттєво на фармринок України — ВООЗ