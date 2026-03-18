Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, в грудні минулого року у Польщі за запитом України затримали російського археолога. А згодом Україна просила Польщу про екстрадицію затриманого російського археолога

Сьогодні суд у Варшаві задовольнив запит України про екстрадицію російського археолога Александра Бутягіна, який проводив розкопки в окупованому Криму.

Про це повідомили в ініціативі «Адвокат для Александра Бутягина», передає Громадське.

Якщо археолога відправлять до України, його судитимуть за ч. 4 ст. 298 Кримінального кодексу України — незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини та її пошкодження або руйнування. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Тепер захист спробує оскаржити рішення суду. Адвокат Бутягіна вказує, що в матеріалах справи відсутня достатня кількість доказів, а також не підтверджена сума пошкоджень.

Захист росіянина заявив, що в Україні Бутягіну може «загрожувати небезпека». За словами адвоката Адама Доманськи, судовий процес в Україні може бути «несправедливим». Крім того, він вважає, що екстрадиція «загрожує археологу небезпекою» для його життя й здоров’я, якщо той потрапить в український СІЗО.

Рішення ухвалив суддя Даріуш Любовський, щодо якого раніше суд відхилив клопотання захисту Бутягіна про відсторонення його від процесу.

За словами адвоката російського археолога, Любовський не може бути нейтральним у справі й «симпатизує Україні». Сторона вказує, що суддя є упередженим, адже у 2025 році він ухвалив рішення не видавати Німеччині українця, підозрюваного у підриві газогону «Північний потік».

Що відомо про російського археолога й розкопки у Криму

Агентство внутрішньої безпеки Польщі взяло Олександра Бутягіна під варту ще 4 грудня 2025 року, коли той перебув у Варшаві проїздом, на шляху з Нідерландів до Балкан.

На сайті Ермітажу вченого називають куратором археологічних колекцій зі стародавніх поселень на Босфорі та з курганів на Керченському півострові. У листопаді 2024 року прокуратура Криму та Севастополя заявила, що він проводить незаконні археологічні розкопки на об’єкті культурної спадщини України в Криму.

Після російської окупації півострова він як керівник «Мірмекійської археологічної експедиції» Ермітажу, не маючи дозволу від компетентних органів України, незаконно проводив розкопки на об’єкті культурної спадщини — «Стародавньому місті Мірмекій» у Керчі.