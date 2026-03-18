Перший проєкт іспанської грантової програми з модернізації української інфраструктури буде залізничним: технологія змінних візків, щоб експортні вантажі до ЄС слідували залізницею якнайшвидше

Україна та Іспанія підписали угоди про спільний проєкт із розробки технології автоматичної зміни ширини колісних пар для різних стандартів колії, а також грантову угоду на його фінансування. Документи підписано під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Іспанії.

Укрзалізниця стала першою Українською компанією, якій буде виділено кошти на реалізацію інфраструктурного проєкту в межах домовленостей між Президентом України та прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом на 200 млн євро, досягнутих під час попереднього візиту до Мадрида.

Укрзалізниця спільно з іспанською інжиніринговою компанією TRIA та національним оператором залізничної інфраструктури Іспанії Adif розробить новий інноваційний візок для вантажних вагонів з автоматичною зміною ширини колії з 1520 на 1435. Наразі при перетині кордону між Україною та ЄС поїзди змушені зупинятися для перевантаження вантажу або заміни візків через різну ширину колії. Нова технологія дозволяє вагонам переходити з однієї колії на іншу без зупинок, що значно скорочує час перетину кордону і робить логістику дешевшою.

Іспанія вже багато років успішно експлуатує аналогічну технологію. У рамках проєкту її адаптують і випробують для українсько-європейських маршрутів. Нагадаємо, що і в Іспанії, і в Україні залізничні мережі мають різну ширину колій: в Україні — 1520 та 1435 мм, а в Іспанії — 1435 та 1668 мм.

На реалізацію цього проєкту іспанською стороною надано грант у розмірі 5,48 млн євро. Його адмініструватиме Instituto de Crédito Oficial (ICO) — державна фінансова установа Іспанії. Кошти надаються на безповоротній основі в межах державного фонду FIEM, який підтримує міжнародні проєкти за участю іспанських компаній.

Цей проєкт відкриває додаткові можливості для залучення іспанського бізнесу до модернізації української інфраструктури у співпраці з українськими підприємствами.