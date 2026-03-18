У Мадриді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом іспанської групи Sener, яка сьогодні уклала три угоди з українськими оборонними виробниками.

Керівники групи на чолі з президентом Андресом Сендагортою та генеральним директором Хорхе Сендагортою детально розповіли Главі держави про всі можливості їхнього виробництва: від розробки автономних систем і систем зв’язку до участі в різних програмах щодо ППО. Зокрема, Sener виробляє компоненти для ракет до систем IRIS-T, які збирають у Німеччині для України.

Sener також працює в аерокосмічній галузі, реалізує енергетичні та інфраструктурні проєкти і загалом спеціалізується на складних високотехнологічних рішеннях.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів, адже наша країна має нові розробки та готова до їх масштабування.

Представники компанії також продемонстрували Президенту військову техніку, яку вони виготовляють, та лінію виробництва ракетних компонентів.

У присутності Володимира Зеленського українська компанія Fire Point, Державне київське конструкторське бюро «Луч» та науково-виробниче підприємство «Радіонікс» підписали угоди про співпрацю із Sener. Домовленості стосуються налагодження співробітництва в ракетній галузі й ППО та посилять захист українського неба.

Ще одна угода про співпрацю укладена між представниками іспанської компанії Escribano та українським виробником безпілотних авіаційних систем Skyeton. Компанії спільно розроблятимуть і виготовлятимуть ударні лазерно керовані системи, основою яких є безпілотні системи українського виробництва.

«Посилення ППО й захист життів – наш найголовніший пріоритет. Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше», – наголосив Володимир Зеленський.

