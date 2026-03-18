Про виявлення вибухонебезпечного предмету поблизу одного з сіл Миколаївського району до поліції повідомив мешканець Шевченківської громади.

Фахівці вибухотехнічної служби обласного главку поліції оперативно прибули на місце події, щоб провести огляд та знешкодити ворожу одиницю озброєння.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, зважаючи на те, що касетні бойові елементи є вкрай небезпечними, і транспортувати їх неможливо, вибухотехніки знищили його методом контрольованого підриву на місці виявлення із дотриманням усіх норм безпеки.

