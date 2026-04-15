У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, спільними зусиллями команд Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи «Людяність», вдалося повернути з тимчасово окупованої території 22-річного Ігоря.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці ініціативи, передає Інше ТВ.

Тривалий час юнак жив у постійному напруженні та невизначеності. Ризик примусової мобілізації, проблеми з документами та постійний контроль з боку окупаційної влади майже не залишали можливості самостійно вирішувати своє майбутнє.

Ігор довго не міг наважитися звернутися по допомогу. Зрештою він сам вийшов на волонтерів, і далі розпочався процес організації повернення.

Кожне повернення — це комплексна робота: перевірка інформації, оцінка ризиків, побудова безпечного маршруту, координація між усіма залученими сторонами, підготовка документів і постійний супровід. Усе це відбувається в умовах, де будь-яка помилка може коштувати безпеки.

Сьогодні Ігор уже на підконтрольній території України. Попереду — відновлення, навчання, нові знайомства і перші кроки до життя, яке він обрав сам.

