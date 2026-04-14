У березні 2026 року Україна продовжила зусилля з повернення незаконно депортованих і примусово переміщених дітей, одночасно посилюючи міжнародний тиск, юридичну відповідальність та глобальну координацію.

Цього місяця 47 дітей було повернуто, що довело загальну кількість повернутих дітей до 2 083.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці ініціативи Bring Kids Back UA, передає Інше ТВ.

«Україна задокументувала щонайменше 20 570 випадків депортації та примусового переміщення дітей. Реальна кількість, ймовірно, значно більша.

Сотні тисяч українських дітей залишаються під контролем Росії.

Справедливий і сталий мир неможливий без повернення українських дітей», – також зазначається в повідомленні.

