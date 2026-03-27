Державний департамент США оголосив про виділення допомоги на суму 25 мільйонів доларів на програми повернення та реабілітації насильно депортованих Росією українських дітей.
Як зазначається в повідомленні Держдепу, виділені кошти спрямують на підтримку:
- ідентифікації депортованих дітей;
- повернення їх в Україну;
- реабілітації українських дітей та молоді, яких було примусово переміщено Росією.
Фінансування США підтримуватиме два види програм.
Перший – безпосередньо відстеження депортованих дітей.
Другий – проєкти з підтримки уряду України та довірених місцевих партнерів у реабілітації тих, кого вдалося повернути.
У Держдепі наголосили, що США продовжують фінансувати десятки програм допомоги цивільному населенню, яке постраждало від війни Росії проти України.
“Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що трагічне кровопролиття в Україні має припинитися, і його адміністрація залишається повністю відданою справі забезпечення міцного миру”, – йдеться у заяві.
