Державний департамент США оголосив про виділення допомоги на суму 25 мільйонів доларів на програми повернення та реабілітації насильно депортованих Росією українських дітей.

Як зазначається в повідомленні Держдепу, виділені кошти спрямують на підтримку:

ідентифікації депортованих дітей;

повернення їх в Україну;

реабілітації українських дітей та молоді, яких було примусово переміщено Росією.

Фінансування США підтримуватиме два види програм.

Перший – безпосередньо відстеження депортованих дітей.

Другий – проєкти з підтримки уряду України та довірених місцевих партнерів у реабілітації тих, кого вдалося повернути.

У Держдепі наголосили, що США продовжують фінансувати десятки програм допомоги цивільному населенню, яке постраждало від війни Росії проти України.

“Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що трагічне кровопролиття в Україні має припинитися, і його адміністрація залишається повністю відданою справі забезпечення міцного миру”, – йдеться у заяві.

