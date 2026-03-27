26 березня під час засідання сесії Миколаївської міської ради депутати погодили ключові зміни до бюджету, перерозподілили залишки минулого року та державних субвенцій.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Так, доходи затверджені у сумі 6 млрд 649 млн грн., видатки – 6 млрд 835 млн грн. Видатки збільшили на 735,6 млн грн за рахунок субвенцій і вільних залишків коштів з 2025 року (317 млн грн), а також публічних інвестицій (300 млн грн).

Зміни торкнуться майже всіх сфер міста:

освіта (+201,3 млн грн) – доплати вчителям (державна субвенція) – 125,3 млн грн: харчування учнів початкових класів та оновлення харчоблоків, підтримка дітей з особливими освітніми потребами;

ЖКГ (+220,3 млн грн);

підтримка комунальних підприємств (водо- та теплозабезпечення) – 260,2 млн грн (з урахуванням внутрішніх перерозподілів);

реалізація проєкту HOPE – 139,7 млн грн;

транспорт та інфраструктура: позика від ЄІБ на покращення громадського транспорту – 135,4 млн грн;

безпека та НС (+22,1 млн грн): заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Адміністрації районів отримали додаткове фінансування на реалізацію місцевих проєктів:

Центральний район: +43,2 млн грн;

Заводський район: +38,1 млн грн;

Корабельний район: +35,1 млн грн;

Інгульський район: +34,5 млн грн.

Попри загальне збільшення бюджету, сфера культури (музичні школи, бібліотеки, зоопарк) опинилася у критичному стані. Дефіцит на зарплати – понад 59,8 млн грн на рік. Через це викладачі змушені йти у відпустки за власний рахунок, а години занять у школах мистецтв скорочуються.

Депутати та міський голова домовилися повернутися до перегляду фінансування культурної та освітньої сфер на наступному тижні, щоб знайти кошти на покриття заборгованостей.

Рішення було прийнято “за основу” з умовою доопрацювання протягом 5 днів. Це дозволить місту не втратити державні субвенції та розпочати фінансування критичних інфраструктурних об’єктів.

