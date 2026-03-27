Про це президент Зеленський повідомив через соцмережі.

-Зустрівся з нашими військовими експертами, які вже більш ніж тиждень у Саудівській Аравії. Хлопці доповіли про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні. Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні – виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських «шахедів» і ракет. Вдячний хлопцям за дуже оперативну й ґрунтовну роботу. Є конкретні речі, які можемо зробити разом із нашими партнерами.

Навіть за такий короткий час українські експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом і показати, як ми в Україні захищаємо наше життя та інфраструктуру. Експертиза України унікальна – це визнають, і саме тому в наших технологіях і досвіді так усі зацікавлені. Ми готові підтримати захист тих, хто допомагає нам відстоювати нашу незалежність. Обговорили ключові моменти того, що потрібно для більшої сили захисту неба в Саудівській Аравії, і передусім це стосується підходів до збиття дронів. Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці. Пишаюся нашими людьми та силою України.