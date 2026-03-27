Уряд Віктора Орбана у партії «Фідес» в Угорщині звинувачують у масовому залякуванні виборців у фільмі, опублікованому в четвер напередодні парламентських виборів 12 квітня, на яких правляча партія відстає в опитуваннях громадської думки.

Документальний фільм «Ціна голосу», який транслювався ввечері в четвер у кінотеатрі Будапешта та на YouTube, представляє результати шестимісячного розслідування незалежних кінематографістів та журналістів, пише ВВС.

У фільмі виборці, мери, колишні члени виборчих комісій та поліцейський стверджують, що великі суми грошей і навіть незаконні наркотики пропонуються для тиску на людей, щоб вони проголосували за «Фідес».

У фільмі стверджується, що мішенню є п’ятдесят три з 106 окремих виборчих округів Угорщини та до 600 000 виборців – потенційно 10% від очікуваної явки в шість мільйонів.

Після 16 років правління «Фідес» за Орбана, останні опитування показують, що партія відстає від правоцентристської опозиційної партії Петера Мад’яра «Тіса» щонайменше на цей відрив.

Усі залучені виборчі округи – це сільські або невеликі містечка, де з 2010 року все більше домінує партія «Фідес».

Фільм зображує сільську Угорщину, що складається з клаптиків бідних сіл, де проживає, зокрема, велика ромська меншина країни.

Місцеві мери залізно контролюють повсякденне життя, надаючи роботу, дрова, транспорт до виборчих дільниць і, в одному випадку, навіть доступ до ліків в обмін на «правильне» голосування в день виборів, згідно з твердженнями, зробленими у фільмі.

BBC звернулася до окремих міністрів уряду, а також до відділів комунікацій уряду, міністерства внутрішніх справ та національної поліції, щоб отримати реакцію.

Єдина відповідь поки що була від міністра державного управління та регіонального розвитку Тібора Наврачича, якого вважають поміркованим.

«Якщо є якісь правопорушення, просто дозвольте міністерству внутрішніх справ виконувати свою роботу», – відповів Наврачич. Він відмовився коментувати конкретні звинувачення у фільмі.

У січні Віктор Орбан звернувся до великої групи місцевих мерів та сільських і міських радників у Будапешті: «Мери, пані та панове, ситуація така: ці вибори повинні бути виграні вами».

«Вибори 2026 року визначатимуться тим, чи будете ви брати участь. Якщо ви це зробите, ми переможемо; якщо ні, ми не переможемо».

У фільмі слова Орбана поєднуються з інтерв’ю приблизно з 20 діячами з 14 з 19 повітів Угорщини, від півдня до північного сходу.

Самі масштаби цієї практики та схожість історій у селах, розташованих за десятки чи сотні кілометрів одне від одного, призвели творців фільму до висновку, що акцію спланували високопосадовці партії «Фідес».

«Спочатку ми думали, що ключовим елементом цього процесу є підкуп голосів. Але потім ми зрозуміли, що гроші — це лише вишенька на торті. Ключове слово тут — залежність і вразливість», — сказав BBC Арон Тімар, один із режисерів.

«Гроші надходять у досить серйозних масштабах і з досить великим оточенням», — каже один із опитаних, поліцейський, чиє обличчя та голос замасковані, у документальному фільмі.

«Я став поліцейським не для того, щоб служити корумпованій системі. Щоб допомогти приховати це».

В одному селі мер партії «Фідес» також є районним лікарем у зоні обслуговування, що охоплює 32 населені пункти. Пацієнти кажуть, що бояться не отримати свій рецепт, якщо не проголосують за партію.

Дрова видаються лише тим, хто голосує за партію, стверджують кілька опитаних людей.

В іншому селі колишній кандидат відмовився від участі у виборній кампанії після того, як управління захисту дітей нібито погрожувало взяти його дітей під опіку.

Він стверджує, що влада не хотіла, щоб він балотувався проти кандидата, якого віддала перевагу правляча партія Фідес.

Через день після того, як знімальна група знімала в певному селі, поліція нібито відвідала готель, де вони зупинилися, щоб попросити список гостей.

«Ми вважаємо, що більшість поліцейських у країні — чесні люди. Тож справа не в поліції. Йдеться радше про політичний вплив на поліцію», — сказав режисер Тімар BBC.

Для виборців, яким пропонують гроші, згадана сума зазвичай становить 50-60 000 форинтів (110-133 фунти стерлінгів) за голос — значна сума в громадах, де допомога на дітей становить лише 26-43 фунти стерлінгів на дитину на місяць.

Але творці фільму наголошують, що те, що вони описують, — це набагато більше, ніж просто операція з купівлі голосів.

На попередніх виборах у деяких селах, згаданих у фільмі, фіксувався показник 80-100% за «Фідес».

Практика, про яку стверджують персонажі фільму, включає надання автомобілів та мікроавтобусів у день виборів, виборців, які вдають з себе неписьменних, щоб отримати «компаньйона» у виборчій кабінці, фотографії виборчих бюлетенів для підтвердження голосування за «Фідес» та ланцюгове голосування.

Раніше вже надходили звинувачення у підкупі голосів на виборах в Угорщині, але в набагато меншому, локалізованому масштабі та без жодних заяв про значний вплив на результат.

Значна частина з приблизно 800 000 представників ромської меншини Угорщини живе в глибокій бідності. За даними державної мальтійської благодійної організації Угорщини, 270 000 з них проживають у 300 найбідніших поселеннях Угорщини.

Одне з найшокуючих звинувачень, зроблених кількома персонажами фільму, полягає в тому, що «крек» або «димний наркотик» – дешевий та дуже залежний синтетичний наркотик, який широко використовується в бідних селах – також використовується для купівлі голосів.

Угорщина за часів уряду партії «Фідес» має одні з найсуворіших законів про криміналізацію наркотиків у Європі.

Поліцейські звіти свідчать про зростання епідемії вживання наркотиків у бідних поселеннях. Одна доза, спалена в упаковці з алюмінієвої фольги та вдихнута через ніс, коштує лише 1500 форинтів – трохи більше 3 фунтів стерлінгів.

Для боротьби з епідемією крэку угорська поліція у березні 2025 року створила програму «Дельта».

Критики кажуть, що вона неефективна. «Вони заарештували 12 людей; 10 звільнили; одну тримали під вартою 24 години», – каже один із персонажів інтерв’юеру.

Фільм вийшов трохи більше ніж за два тижні до виборчої кампанії в Угорщині, а передвиборча кампанія майже щоденно оповита заявами про внутрішні та іноземні змови з метою підриву чесного голосування.

Посадовці партії «Фідес», включаючи прем’єр-міністра, стверджують про втручання ЄС та України з метою запобігання п’ятій перемозі Орбана поспіль.

Незалежні ЗМІ та опозиційна партія «Тіса» стверджують про причетність Росії до підтримки Орбана, якого вважають найближчим партнером Володимира Путіна в Європейському Союзі.

Нещодавно газета «Вашингтон пост» повідомила про нібито пропозицію Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) інсценувати замах на Орбана.

Газета також навела докази того, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто постійно коментував своєму російському колезі Сергію Лаврову засідання за зачиненими дверима на самітах Європейської Ради.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск потім розповів, що Литва роками раніше просила виключити угорську делегацію з зустрічі НАТО через побоювання витоку інформації до Росії.

Спочатку Сіярто засудив звинувачення Росії як фейкові новини, але потім заявив, що консультації з союзниками були «цілком природними».

«Я консультуюся з турками, сербами та міністром закордонних справ Росії. За необхідності я консультуюся з китайцями, африканцями та країнами південно-східної Азії, щоб встановити співпрацю, яка максимально відповідає інтересам Угорщини», – сказав він.

«Ми не відмовимося від національних інтересів, навіть якщо в угорські вибори за участю Брюсселя буде дуже грубе втручання іноземної розвідки».

Конкурентні опитування свідчать про велику різницю в намірах виборців напередодні виборів.

У середу агентство Median повідомило про перевагу партії «Тиса» у 58% проти 35%, тоді як фінансована урядом партія «Незепонт» випереджає «Фідес» з перевагою 46% проти 40%.

Нагадаємо також: Мадяр назвав мафією союзників Орбана в Угорщині і пообіцяв очищення