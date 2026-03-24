Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що він усуне ключових союзників прем’єр-міністра Віктора Орбана, включаючи президента та голови Верховного суду, якщо його партія отримає переважну більшість голосів на виборах 12 квітня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виступаючи на передвиборчому мітингу на північному сході Угорщини в понеділок, Мадяр заявив, що просить виборців отримати дві третини голосів у наступному парламенті, щоб він міг переписати конституцію та завершити «зміну режиму» після 16 років правління Орбана.

Охарактеризувавши Орбана та його соратників як «мафію», Мадяр сказав, що голови Верховного та Конституційного судів, Державного аудиторського управління та Антимонопольного органу будуть усунуті, якщо він отримає переважну більшість голосів, разом з головним прокурором. Він сказав, що вони не виконали своїх конституційних обов’язків і натомість поставили на перше місце свою політичну відданість Орбану.

«Ми збираємося відновити верховенство права та демократичний плюралізм», – сказав Мадяр.

Менш ніж за три тижні до дня виборів партія Мад’яра має двозначну перевагу в незалежних опитуваннях, але незрозуміло, чи буде цього достатньо, щоб усунути Орбана, не кажучи вже про те, щоб здобути переконливу перемогу, на яку він розраховує. Під час свого тривалого панування в угорській політиці Орбан переписав конституцію, змінив виборчі округи та призначив лоялістів до ключових інституцій, що він називає для колег-націоналістів у Європі та за її межами «неліберальною» моделлю, стійкою до виборів.

Підтримка Трампа

Мад’яр заявив, що парламентська більшість у дві третини, яка дозволяє партії приймати законодавство без підтримки опозиції та змінювати конституцію, дозволить його партії «Тісза» повністю порвати з епохою Орбана та допоможе запобігти його втягуванню в судові тяжби.

Мадьяр, колишній член власної партії Орбана «Фідес», створив «Тису» два роки тому для боротьби з корупцією та неефективним управлінням. Його коментарі підкреслили ставки як для опозиції, так і для Орбана на виборах наступного місяця, за якими уважно стежать далеко за межами Угорщини.

Хоча президент США Дональд Трамп у суботу повторив свою підтримку Орбана, саме ймовірна участь Росії в угорських виборах стала головною темою обговорення в Будапешті після того, як Washington Post повідомила минулими вихідними, що підрозділ російської служби зовнішньої розвідки розробив плани щодо замаху на Орбана, щоб посилити підтримку його кампанії.

Газета посилалася на документ, у якому детально описані плани, які, за її словами, були підтверджені європейською розвідувальною службою. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно інформує своїх російських колег про зміст зустрічей ЄС, додала газета.

В офіційних обговореннях у рамках Європейського Союзу Орбан послідовно займає позиції, які допомагають Кремлю, нещодавно заблокувавши кредит ЄС Україні у розмірі 90 мільярдів євро (104 мільярди доларів). Мадьяр пообіцяв повернути Угорщину в європейський мейнстрім та послабити зв’язки з Росією.

«Росія є важливим партнером для Угорщини, наприклад, у сфері енергетики», – сказав Сійярто в понеділок, відповідаючи на запитання про його дзвінки до Москви в кулуарах зустрічей ЄС. Головний дипломат Угорщини здійснив понад десяток візитів до Росії з моменту вторгнення в Україну у 2022 році.

Мадяр заявив, що спілкування Сійярто з російськими чиновниками є «зрадою» Угорщини та ЄС і, згідно з угорським законодавством, може каратися довічним ув’язненням.

«Віктор Орбан не представляє інтереси Угорщини, Європейського Союзу чи НАТО, а радше інтереси третьої країни», – сказав Мадяр, чітко маючи на увазі Росію.