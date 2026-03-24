Італійці не підтримали на референдумі ідею реформування судової системи. Праві політики, серед яких прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, називають її «політизованою» та «упередженою на корисить лівих».

Після підрахунку майже всіх голосів близько 54% італійців проголосували «проти» реформ, підтриманих Мелоні. Близько 46% віддали голоси «за». За даними медіа, явка була набагато вищою за очікувану — майже 60%.

Після оголошення результатів прем’єрка заявила, що поважатиме рішення громадян.

«Суверенітет належить народу, і італійці сьогодні чітко висловилися. Уряд виконав те, що обіцяв, провівши реформу правосуддя, яка була записана в нашій виборчій платформі. Ми підтримували її до кінця, а потім повернули вибір громадянам, і громадяни його зробили. І, як завжди, ми поважаємо їхнє рішення», — сказала Мелоні.

Вона додала, що відчуває жаль щодо «втраченої можливості модернізувати Італію», але «це не змінює зобов’язання продовжувати працювати серйозно та рішуче на благо нації та виконувати довірений мандат».

Противники запропонованих реформ вважають, що вони можуть послабити незалежність судової влади. Сам референдум сприймали як спробу поставити автономних судових чиновників під контроль уряду.

Результати референдуму трактують як «поразку» для Мелоні в очах італійського електорату після років перемог у низці місцевих та національних виборів. Ймовірно, це послабить політичні позиції правої прем’єрки перед загальними виборами, які очікуються до кінця наступного року.

За даними медіа, у Неаполі близько 50 прокурорів та суддів зібралися, щоб відкрити шампанське та заспівати Bella Ciao — антифашистський партизанський гімн Другої світової війни.

Тим часом активісти, студенти та профспілкові діячі спонтанно пройшли маршем до площі П’яцца-дель-Пополо у Римі, скандуючи: «У відставку».

Маттео Ренці — колишній прем’єр-міністр і лідер центристської партії «Італія живе» — вважає, що тепер «навіть власні прихильники [Мелоні] почнуть сумніватися в ній». Коли він програв референдум у 2016 році, він пішов у відставку з посади прем’єр-міністра.

«Подивимося, що Мелоні зробить після цієї гучної поразки», — сказав він.