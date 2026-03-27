25-річній Ноелії Кастільйо Рамос провели у четвер евтаназію після того, як вона виборола право на це у Європейському суді з прав людини.

Асистована смерть Кастільйо відбулася у лікарні в Барселоні, повідомляє ВВС.

Понад рік дівчина боролася в судах різних інстанцій зі своїм батьком, який був проти рішення доньки зробити евтаназію.

Виступаючи на іспанському телебаченні раніше цього тижня, Кастільйо сказала, що її батько намагався юридично заблокувати її рішення померти гідно. “Він не поважав моє рішення і ніколи не поважатиме”, – сказала вона.

Молода іспанка, яка стала жертвою групового згвалтування нелегальними мігрантами, сьогодні добровільно позбудеться життя через процедуру евтаназії.



У 2022 році Ноелію Кастільйо Рамос помістили до інтернату через фінансові проблеми її батьків, які розлучилися.



У закладі вона… pic.twitter.com/2McNB4tWmP — 5 канал 🇺🇦 (@5channel) March 26, 2026

Кастільйо дійшла до Європейського суду з прав людини, який, як і Конституційний суд Іспанії задовольнив її прохання.

Ноелія Кастільйо мала психічні захворювання з підліткового віку та намагалася покінчити життя самогубством у жовтні 2022 року після сексуального насильства.

Після спроби самогубства дівчина залишилась паралізованою, мала постійні болі і пересувалася на кріслі колісному.

Дівчина розповіла про своє важке дитинство, більшу частину якого вона провела в будинках-інтернатах.

Вона сказала, що вперше зазнала сексуального насильства з боку свого колишнього хлопця, з яким вона прожила чотири роки, який напав на неї, коли вона прийняла снодійне. Вона також сказала, що на неї напали кілька чоловіків у нічному клубі.

Кастільйо сказала, що завжди “почувалася самотньою” і ніколи не сумнівалася, що хоче ухвалити рішення про евтаназію.

“Ніхто в моїй родині не підтримує це, – сказала вона. – Я йду, а ви залишаєтеся тут з усім болем, але як щодо всіх страждань, які я пережила протягом багатьох років?”

“Щастя батька, матері чи сестри не повинно передувати щастю доньки”, – додала вона.

Ноелія сказала, що її родина зможе прийти попрощатися з нею, але додала, що вона хоче бути наодинці зі своїм лікарем, коли їй робитимуть смертельну ін’єкцію.

Її мати Йоланда сказала, що не погоджується з рішенням доньки, але “поважає” його.

Підпис до фото,Дві жінки біля лікарні Сант-Каміль у Барселоні в Іспанії

Півтора року тому вона скористалася законом Іспанії про евтаназію, який ухвалили у 2021 році.

Але її спроби отримати евтаназію зустріли спротив з боку батька та ультраконсервативної правозахисної групи Christian Lawyers, яка його підтримує.

Вони стверджують, що психічний стан Кастільо означає, що вона не може прийняти обґрунтоване рішення про самогубство.

За останніми даними міністерства охорони здоров’я Іспанії, 1123 особи пережили асистовану смерть з червня 2021 року – коли набрав чинності закон про евтаназію – до кінця 2024 року, пише The Guardian.

Згідно із законом, будь-яка повнолітня особа, яка має медично підтверджену “серйозну та невиліковну хворобу або інвалідність”, може подати заяву на евтаназію, якщо вона «дієздатна та при свідомості» на момент подання заяви.

Закон дозволяє два методи евтаназії: введення смертельної речовини уповноваженим медичним працівником або призначення чи видачу такої речовини пацієнту, який бажає самостійно покінчити життя самогубством.

У телевізійному інтерв’ю, записаному за кілька днів до її смерті, Кастільйо, яка перебуває на психіатричному лікуванні з 13 років і неодноразово намагалася покінчити життя самогубством, захищала своє рішення, кажучи, що це був її вибір.

Підпис до фото,Жінка молиться біля входу в лікарню Сант-Каміль в Сант-Пере-де-Рібес у Барселоні

“Я просто хочу піти мирно зараз і перестати страждати”, – сказала вона в коментарі Antena 3. – Ось і все… я нічого не хочу робити. Я не хочу виходити на вулицю, я не хочу їсти, я нічого не хочу робити”.

“Я завжди почувалася самотньою, тому що ніколи не відчувала, що мене розуміють… до того, як я подала заяву на евтаназію, мій світ був дуже темним місцем, і я передбачала дуже темний кінець. У мене не було ні цілей, ні завдань, нічого – і я досі їх не маю”.

Дівчина також додала, що їй набридло, що люди говорять про її життя, нічого про нього не знаючи.

Дівчина також сказала, що не хоче, щоб хтось наслідував її приклад.

Юридична фірма Christian Lawyers заявила, що проведе пресконференцію біля лікарні Барселони, де мала померти Кастільйо.

“Справа Ноелії сколихнула весь світ, – йдеться у заяві організації в соціальних мережах. – Закон про евтаназію має бути скасований. Кожне життя має бути захищене, а не покинуте”.