Про це повідомив президент Зеленський, який передуває у Саудівській Аравії.

-Маємо важливу домовленість між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонне співробітництво. Перед початком нашої зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ. Він закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора.

Ми готові ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів. Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною.

Обговорили також ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки загалом, допомогу іранському режиму з боку Росії, ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю.

Дякую за зустріч.