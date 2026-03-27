46-річний житель Миколаєва організував додатковий заробіток, не відходячи від свого робочого місця. Бувши військовослужбовцем одного з районних ТЦК та СП, фігурант мав доступ до автоматизованої системи «Оберіг». Тому своїм «клієнтам» пропонував швидке зняття з розшуку. За внесення неправдивих відомостей в базу даних нібито через своїх колег просив 22 тисячі гривень з людини.

Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

Під час отримання чергової «винагороди» його затримали оперативники Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, слідчі поліції Миколаєва у взаємодії з УВБ ЗСУ та за силової підтримки поліції особливого призначення ГУНП в Миколаївській області.

А на Київщині «легких грошей» забажав 47-річний місцевий житель. Охочим уникнути служби армії він запропонував допомогу в отриманні відстрочки від військової служби. Зловмисник мав працевлаштувати «клієнта» на підприємство критичної інфраструктури та організувати «бронювання». Розповідав, що провертатиме оборудку нібито через знайомих посадовців одного з міністерств. За це просив 2 500 доларів.

Оперативники ДВБ Нацполіції спільно зі слідчими поліції Київської області задокументували та припинили протиправну діяльність ділка.

Обом фігурантам вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. За зловживання впливом їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснюють Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Бучанська окружна прокуратура Київської області.