27 березня, після вимушеної тривалої паузи, «МакДональдз» відновив роботу ресторану в Миколаєві за адресою вул. Павла Скоропадського, 43. Це стало можливим після стабільного підтвердження відповідності якості води стандартам компанії за результатами аудитів.

«Ресторан у Миколаєві мав відкритися значно раніше — незадовго після відновлення роботи закладів у Одесі у 2023 році. Але після знищення Каховської ГЕС у місті виникла складна ситуація з водою, і ми не могли відновити роботу, доки умови не відповідали нашим стандартам безпеки та якості. Після будівництва нового водогону й стабільних результатів усіх аудитів якості води, ми нарешті можемо знову працювати в Миколаєві. Для нас це не просто відкриття ресторану — це повернення бізнесу, робочих місць і відчуття нормальності для міста», — коментує Юлія Бадрітдінова, генеральна директорка «МакДональдз» в Україні, Чехії та Словаччині.

Зала ресторану працює щодня з 7:00 до 23:00, а «МакДрайв» відкритий з 5:00 до 23:30. Крім того, у Миколаєві відтепер буде доступний сервіс «Мобільне замовлення», завдяки якому клієнти можуть здійснити й оплатити замовлення через застосунок «МакДональдз» і забрати його в закладі. Для безперебійної роботи навіть за відсутності електропостачання ресторан обладнаний генератором.

З відновленням роботи ресторану «МакДональдз» створює понад 100 робочих місць у Миколаєві. Компанія пропонує офіційне працевлаштування від 16 років, стабільну зарплату, гнучкий графік, можливості навчання та розвитку — незалежно від віку чи попереднього досвіду кандидата.

Замовлення в закладі можна здійснити в залі чи на «МакДрайві». Протягом перших двох тижнів після відкриття ресторан працюватиме з обмеженим меню, зокрема й без сніданків. Послуга доставки також стане доступною орієнтовно за два тижні.

Безпека людей залишається пріоритетом для «МакДональдз». Під час повітряної тривоги заклад тимчасово припиняє роботу, аби працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює обслуговування після відбою. При цьому співробітники отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни, коли ресторан не працює.

Ресторан у Миколаєві став 125‑м закладом «МакДональдз», що працює в Україні станом на сьогодні.

«МакДональдз» в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. в Києві. «МакДональдз» щорічно входить до переліку найкращих роботодавців та переліку найбільших платників податків в Україні. Зокрема, у 2025 році компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету. «МакДональдз» в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні».